LIVE | Partijen willen oude koffertje Prinsjesdag juist behouden: ‘Red het koffertje’

Na een tumultueuze eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, waarbij het hele kabinet wegliep bij het betoog van FvD-leider Thierry Baudet, is het vandaag de beurt aan premier Mark Rutte. Volg alles in ons liveblog onder dit verhaal.

Veel van de problemen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd, zoals de torenhoge energieprijzen, houden verband met de oorlog in Oekraïne. Rutte is niet van plan ‘een beetje soepeler’ te zijn voor Rusland, zodat Nederland ‘goedkoper Russisch gas krijgt en dan is het weer gezellig’. ,,Dan hebben we toegegeven aan chantage en is het hek van de dam.”

Mede door de Oekraïne-oorlog kwam het kabinet op Prinsjesdag met ‘historisch’ een koopkrachtpakket met een omvang van ruim 17 miljard euro. Ook komt er een prijsplafond voor de energierekening. De oppositie oordeelde gisteren al dat het kabinet ‘te laat’ met maatregelen komt, en denkt ook dat het niet genoeg is.

‘Pleisters blijven plakken’

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers ,,We maken heel veel crises mee. Als je wilt regeren moet je toch verder vooruit kijken’’, geeft hij Rutte mee. PVV-leider Geert Wilders wil het vooral hebben over de asielcrisis en vraagt Rutte of hij ‘enig idee heeft hoeveel niet-westerse allochtonen er zijn binnengekomen sinds hij premier is?’ ,,Nee,’’ antwoordt Rutte. Volgens Wilders ‘heeft dit ongeveer 20 miljard euro gekost’. ,,En ook dit jaar hebben alweer 33.000 mensen asiel aangevraagd’’, vervolgt Wilders. Rutte betoogt dat Nederland hiermee op de zevende plaats in Europa staat en dat kleinere landen zoals België meer ‘gemiddeld meer asielzoekers opnemen dan wij’. ,,Dus het is ook niet zo dat wij een idioot groot aantal asielzoekers opnemen.’’

Denk-voorman Farid Azarkan bevraagt de premier over inmiddels door het kabinet beëindigde team dat zware criminelen zou moeten aanpakken, genaamd ‘MIT’. Dit plan werd eerder door kenners weggezet als: ‘het domste plan in de geschiedenis van de Nederlandse politie’. Dan start de premier een uitgebreid betoog over onder meer ‘het vrijmaken van structurele middelen’ hiervoor. Waarna de Denk-leider bondig samenvat: ,,Dat zijn een hoop woorden om aan te geven dat de stekker eruit is getrokken.’’ Toch is het volgens de premier niet zo dat het geld dat hierin is gaan zitten ‘is verdampt’.

Besparingsprikkel

Het grootste deel van het debat gaat over de maatregelen ter compensatie van de energierekening. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat het kabinet het plan hiervoor aanpast. Rutte zegt dat dat nog gaat gebeuren, en dat het kabinet dan ook met GroenLinks, PvdA ‘en andere partijen’ wil overleggen. De premier wil ‘niet op voorhand’ toezeggen dat het prijsplafond wordt verruimd, omdat het er ook toe kan leiden dat mensen méér gas gaan gebruiken. ,,Ik vind het belangrijk dat de besparingsprikkel van 10 procent er in zit.”

Wel wil hij kijken naar mensen die afhankelijk zijn van medische apparatuur of een elektrische warmtepomp hebben. Zij dreigen door het prijsplafond straks huist méér te moeten betalen. ,,Mensen met een warmtepomp zeggen nu: nou, mooie boel. We gaan kijken of we hen nog enigszins tegemoet kunnen komen, hoe lastig ook.”

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging oppert: ,,Ik vraag me af waarom niet iedereen gewoon een isolatievoucher toegestuurd kan krijgen?’’ Maar volgens Rutte is het beter om die taak aan de gemeenten over te laten, want wordt dat voor de Rijksoverheid veel te omslachtig.

Spionnen

Premier Rutte reageerde aan het begin van de dag kort op het collectieve vertrek van het kabinet uit het debat gisteravond. Baudet sprak gisteren in zijn bijdrage over St. Antony’s College, onderdeel van Oxford University, waaraan minister van Financiën Sigrid Kaag heeft gestudeerd. Hij noemde het een ‘spy college’, waarmee hij Kaag in verband leek te brengen met spionage. ,,Wat er gebeurde was dat er een alt-right conspiracy theory hier de Kamer in geslingerd werd over een collega van mij in het kabinet, met alle risico’s van dien voor veiligheid, voor het opjutten van bevolkingsgroepen. We kunnen ook tegen persoonlijke kritiek, maar dit was far out, dit ging over alle grenzen.”

Baudet werd gisteravond uitgesloten van het debat, zijn ‘schorsing’ gold alleen voor die dag. Baudet is vandaag niet aanwezig, laat zijn woordvoerder weten. Wel zat hij in een uitzending van omroep Ongehoord Nederland.

