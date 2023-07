LIVE | Peiling: kiezer wil Omtzigt of Dijkhoff als premier, eerste VVD’er stelt zich kandidaat als lijsttrekker

Justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft de details bekendgemaakt van het plan voor een maximumaantal nareizigers waar vorige week woensdag een discussie over oplaaide in de coalitie, wat uiteindelijk uitmondde in de val van het kabinet. Het idee was om maandelijks niet meer dan tweehonderd nareizigers van oorlogsvluchtelingen toe te staan. Een van de opties die op tafel lag, was om juist weer extra vluchtelingen toe te laten in een jaar met weinig nareizigers. Dit zou dan wel of niet in combinatie zijn met een wachttijd van twee jaar, voordat gezinshereniging kan plaatsvinden.