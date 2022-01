LIVE | Rutte geeft geen ‘garanties’ over koopkracht, oppositie boos: ‘Dan kunnen we het kort houden’

Het is laveren geblazen voor Rutte: ingrijpen op de koopkracht kost al snel een dikke twee miljard en zou de regeringsplannen al meteen aan het schuiven brengen. Maar - en dat is een grote maar: VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben wél de steun nodig van oppositiepartijen om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen.

Steen des aanstoots is dat Rutte IV de AOW niet mee wil laten groeien met het minimumloon, wat sinds de jaren ‘80 wel altijd gebeurde. Per saldo gaan zo’n 400.000 ouderen er daardoor in koopkracht op achteruit. Daarnaast is de jeugdzorg een heet hangijzer: volgens oppositiepartijen wordt daarin te weinig geïnvesteerd.

Rutte waarschuwde over de koopkracht van ouderen dat hij ‘niet iets gaat toezeggen’. ,,Maar ik heb de grote zorgen gehoord en we zullen moeten terugkomen met een voorstel dat past bij wat ik hier heb gehoord.” Hij zei ‘te willen toewerken’ naar een ‘positief koopkrachtbeeld voor iedereen’, maar gaf geen garanties. Rutte sprak van een ‘uitgangspunt’ en wil de inflatiecijfers afwachten. ,,Als we er hier niet uitkomen vandaag, dan wel de komende maanden.”

De oppositie neemt daar geen genoegen mee. ,,U gaat onfatsoenlijk om met de burgers, met de ouderen”, zei PVV-leider Geert Wilders. Ook Lilian Marijnissen (SP) is dat te min. ,,Dit dreigt weer de zoveelste gebroken belofte te worden.’’ Jesse Klaver (GroenLinks): ,,Als u niets wilt doen, dan kunnen we hier een kort debat van maken. Het is nu 11.00 uur en u bent al niet meer bereid te bewegen.”

Rutte zei dat wel te willen doen, maar dan in ‘de komende maanden’. ,,Dit akkoord is niet in bloed getekend.” Maar, zei hij, ‘dit is niet het moment’ om de coalitie meteen tot verandering te dwingen.

In de jeugdzorg is volgens Rutte overigens geen sprake van een bezuiniging. ,,We investeren nog steeds.” Wel is het ‘minder dan’ een speciale commissie heeft geadviseerd.

In het debat kwam Rutte eerder hard in botsing gekomen met PVV-leider Geert Wilders. Die laatste suggereerde dat minister Dilan Yeşilgöz, vanwege haar dubbele nationaliteit minder goed over de veiligheid van de bedreigde Wilders zou waken. Rutte zei dat Wilders met die opmerking ‘door de ondergrens’ was gegaan. De PVV-leider wierp tegen dat de VVD een partijlid heeft, Soumaya Sahla, die eerder deel was van de terroristische Hofstadgroep die Wilders en andere politici bedreigde. Wilders: ,,Waar haalt u het gore lef vandaan?”

