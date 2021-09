LIVE | Rutte: ‘Koopkracht stijgt iets, maar ik geloof zelf niet in koopkrachtplaatjes’

Een dag nadat de Tweede Kamer met zichzelf onderhandelde over het aankleden van de Rijksbegroting, zijn de pijlen vandaag gericht op demissionair premier Rutte. Hij krijgt netelige vragen over het getalm in de formatie, maar ook over de 800 á 900 miljoen euro waarmee hij VVD-fractieleider Sophie Hermans deze week op pad stuurde om de wat karige begroting ‘op te plussen’.

Maar nog voor het debat vanochtend begonnen was, stond voorzitter Vera Bergkamp toe dat PVV, SP, Denk en Partij voor de Dieren om het vertrek van Rutte konden vragen. ,,U zou het vertrouwen in u herstellen, maar de formatie is een bende en niemand vertrouwt u nog’’, aldus PVV-leider Wilders. Toch wimpelde Rutte dat af. ,,De formatie is nog gaande, ik heb er vertrouwen in dat het kan slagen. En zolang ik dat denk, zet ik al mijn kracht er voor in.’’

Koopkracht

Rutte begon zijn inbreng met te zeggen dat ‘Nederland zo’n beetje de best presterende economie van de westerse wereld is’. Toch merken de meeste Nederlanders daarvan niet veel in hun portemonnee. De koopkracht stijgt volgend jaar gemiddeld met 0,1 procent. ,,Mijn bezwaar tegen koopkrachtplaatjes is dat je niet heel gedetailleerd kunt schetsen wat er precies bij iemand thuis gebeurd’’ zegt Rutte. ,,Dat is de grootst mogelijke nonsens.’’ De premier is wél bereid om te kijken of de koopkracht volgend jaar kan worden verhoogd.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen méér dan alleen een verhoging van de zorgsalarissen. Gisteren kwam het niet tot een deal met de middenpartijen. Zelfs niet toen VVD’er Hermans meteen een heilig liberaal huisje in de verkoop zette: zo is de VVD bereid de verhuurderheffing te verlagen. Die belasting voor woningcorporaties belemmert volgens andere partijen de bouw van betaalbare huurwoningen. PvdA en GroenLinks willen dat de verhuurderheffing helemaal wordt afgeschaft.

Zorgsalarissen

De verhoging van de zorgsalarissen, vanochtend aangekondigd door het demissionaire kabinet, leidt tot woedende reacties in de Kamer. Die verhoging wordt namelijk goeddeels betaald via een verhoging van de zorgpremie, met 13 euro per jaar. Dat is opvallend: het was de wens van de Kamer dat dit betaald zou worden door verhoging van de winstbelasting voor bedrijven, maar dat doet het kabinet dus niet.

Dat kwam meteen op kritiek van Jesse Klaver (GroenLinks) te staan: ,,Dit kabinet voert de wens van de Kamer dus niet uit.’’ Volgens Rutte is het vanwege begrotingsregels ‘wettelijk onmogelijk’ om een deel van de salarisverhoging níet uit de premies te halen. PVV-leider Wilders wilde een motie van afkeuring tegen het kabinet indienen, omdat niet goed is geluisterd naar de Kamer. Maar voor dat verzoek was geen meerderheid. ,,Laten we onze zegeningen tellen’’, zei SGP’er Kees van der Staaij.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte © ANP