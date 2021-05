LIVE | Rutte onder vuur in debat formatie, maar VVD-leider denkt zichzelf opnieuw uit te kunnen vinden

LOCKDOWN Kabinet wil wel versoepe­len, maar beslist pas volgende week definitief

10 mei Of dierentuinen, sportscholen en pretparken inderdaad 18 mei open kunnen, maakt het kabinet pas komende maandag definitief bekend. Het voornemen om ‘stap 2' van het openingsplan te zetten is er wel nu de piek van de ziekenhuisopnames voorbij lijkt, maar betrokkenen willen eerst zien of de daling werkelijk doorzet.