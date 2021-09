LIVE | Wilders gelijk snoeihard over ‘angsthaas’ Kaag: ‘Te laf om verantwoordelijkheid af te leggen’

Politieke BeschouwingenGesteggel over wie als eerste mag spreken heeft meteen al voor vertraging gezorgd bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Uiteindelijk mocht PVV-leider Geert Wilders toch het spits afbijten, waarbij hij meteen uithaalde naar de afwezige D66-leider Sigrid Kaag. Mis niks van het debat over de Miljoenennota met ons liveblog onderaan dit artikel.

Wilders verweet Kaag een ‘angsthaas’ te zijn door vandaag weg te blijven bij het debat. Kaag liet gisteren weten het niet geloofwaardig te vinden om een debat te voeren over een begroting waaraan ze toen ze nog minister was heeft bijgedragen. Volgens Wilders is Kaag echter ‘te laf om verantwoordelijkheid af te leggen'. Die uithaal leidde tot een felle reactie van D66-fractieleider Rob Jetten, die Wilders een ‘obsessie’ met Kaag verweet.

Het debat begon daarmee meteen met stekeligheden over en weer, met name tussen Wilders en Jetten. Zo fulmineerde de PVV-leider tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen naar Nederland - Nederland is volgens hem 'vol’, terwijl D66 juist 'trots’ is dat ons land hen opvangt.

Ook over genderdiversiteit en seksualiteit vlogen Wilders en Jetten elkaar in de haren. Volgens de PVV-leider is het 'gekkigheid’ dat kinderen daarover leren op school. Hij spreekt van een ‘woke dictatuur'. Jetten benadrukte juist dat voorlichting belangrijk is, en dat hij trots is dat zijn partij met Lisa van Ginneken het eerste transgender Kamerlid van Nederland in de gelederen heeft.

Pot geld

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte. © ANP De oppositie staat op scherp: waar de kabinetsbegroting meestal zo goed als is dichtgetimmerd, is er dit jaar ruimte voor het binnenhalen van eigen voorstellen. VVD, D66 en CDA hebben gezegd te willen overleggen over de begroting, nu het kabinet in demissionaire staat is. Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) ligt er ook een pot geld klaar voor problemen die niet langer kunnen wachten, zoals het klimaat, de woningmarkt en de stikstofproblematiek.

GroenLinks en de PvdA bedankten maandag alvast voor onderhandelen in ‘achterkamertjes’. Zolang zij samen niet welkom zijn aan de formatietafel, willen ze eventuele voorstellen in het debat bediscussiëren. Zelf zullen zij onder meer voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. De 1 miljard euro die het kabinet opzijzet voor het bedrijfsleven, moet daarnaast naar huishoudens. Ook moet de energiebelasting naar beneden, betaald door een ‘CO2-heffing die geld oplevert'. Omdat de voorstellen ook voorkomen in veel verkiezingsprogramma’s, hoopt het linkse blok op een ruime meerderheid.

Opgestapte bewindslieden

Naast de discussie over de begroting, zal het ook gaan over de staat van het demissionaire kabinet, waarvan tal van ministers inmiddels zijn opgestapt. De oppositie zal ook de kans grijpen om haar onvrede en ongeduld te uiten over de formatie, die al langer dan een halfjaar niet van de grond komt.

De Kamerfracties spreken vandaag, premier Rutte krijgt morgen het woord namens het kabinet. Omdat er op dit moment 19 fracties in de Kamer zitten, mag met recht gesproken worden van een marathondebat. Gezamenlijk hebben de partijen meer dan vijf uur spreektijd, nog los van alle interrupties.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) © ANP