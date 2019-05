LIVE | Wilders: ‘Na het bonnetje van Teeven hebben we nu het lijstje van Harbers’

De rel draait allemaal om vorig week vrijgegeven cijfers over incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. Daarbij waren de zware delicten - zoals (pogingen) moord en doodslag, mishandelingen en zedendelicten - ondergebracht onder het kopje ‘overig’. Het gaat in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.



Hoewel Harbers direct benadrukte dat er niet opzettelijk fouten waren gemaakt, klonken er vanuit de Kamer geluiden dat de cijfers mogelijk doelbewust onder het tapijt waren geschoven. Harbers zei vanmiddag - in een plots ingelaste persconferentie - dat de fout toch al eerder, ruim voor het vrijgeven van de cijfers, door ambtenaren was gesignaleerd en onderling was besproken.



Omdat de fout onder zijn verantwoordelijkheid is gemaakt, pakt Harbers het zwaar op. ‘De verkeerde afweging weegt politiek zwaar, zeker ook in het licht van het belang dat uw Kamer terecht aan dit onderwerp hecht’, aldus Harbers in een brief aan de Kamer. Dat geldt ook voor de oppositie, die voorafgaand aan het debat al liet weten dat Harbers moet vertrekken.



