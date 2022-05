Longcovidpatiënt krijgt gratis griepprik, maar rotavaccin blijft alleen beschikbaar tegen betaling

Dat meldt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) zojuist in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder oordeelde de Gezondheidsraad al dat de ‘griepprikgroep’ uitgebreid kan worden met mensen die lijden aan long covid, morbide obesitas of dementie. Zij lopen het risico ernstiger ziek te worden na besmetting met het griepvirus. Het kabinet neemt dat advies over en maakt geld vrij voor die uitbreiding.

,,We moesten deze voorjaarsnota financiering vinden voor drie onderdelen van het vaccinatiebeleid: uitbreiding HPV-vaccinatie voor 18-26 jarigen, extra doelgroepen voor de griepvaccinatie en het toevoegen van het rotavaccin aan het Rijksvaccinatieprogramma. Voor de eerste twee hebben we het benodigde extra geld kunnen vrijmaken. Maar voor het rotavaccin is het niet gelukt. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar omdat de financiële middelen op dit moment echt beperkt zijn, hebben we keuzes moeten maken.’’

Getreuzel

Vorig najaar reageerden kinderartsen al kritisch op het getreuzel rond het rotavaccin. ,,Zorgelijk als dit onnodig vertraging oploopt’’, zei Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en tijdens de coronacrisis ook lid van het OMT. Van Ooijens voorganger Paul Blokhuis vond al dat het vaccin kon worden toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma, maar schoof het besluit door naar het nieuwe kabinet. Dat kan nu dus geen geld vinden.

Het besmettelijke rotavirus raakt vrijwel alle kinderen onder de vijf jaar en veroorzaakt diarree en overgeven. In ernstige gevallen kan het leiden tot uitdroging en orgaanfalen als gevolg. Tienduizenden ouders per jaar gaan met hun kind naar de huisarts na besmetting, gemiddeld belanden er jaarlijks zo’n 3600 kinderen jonger dan 5 in het ziekenhuis door de infectie.

Van Ooijen meldt dat het mogelijk blijft voor ouders om hun kinderen tegen rotavirus te vaccineren. ,,Het vaccin is op recept verkrijgbaar bij huisarts, sommige GGD’en en vaccinatiecentra. Maar ouders moeten het dan wel zelf betalen.’’

