Lucille Werner kiest voor politieke carrière: ‘Ik voel me al Kamerlid’

,,Hè...? Wat gaat zij nou doen? Lucille Werner CDA-Kamerlid?’’ zegt de 53-jarige televisiemaakster op het kantoor van de stichting die haar naam draagt. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen zo reageren. Bijna niemand weet het nog. Maar als dit Wie is de Mol? zou zijn, dan heb ik toch wel genoeg hints gegeven. Kijk maar om je heen hier.’’



Aan de muren bij de Lucille Werner Foundation hangen fraaie prenten van Werner met koningin Beatrix, met premier Jan Peter Balkenende, Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan. En een foto van de twaalf kandidaten in badpak van de Mis(s)verkiezingen die ze heeft georganiseerd.



,,Het schuurt allemaal tegen beleid aan. En die Mis(s)verkiezingen hebben zoveel goeds opgeleverd voor mensen met een handicap in de samenleving dat ik dacht: wat geweldig als je op zo’n manier iets voor anderen kunt betekenen waardoor ze zelf vleugels krijgen.’’



Werner vertelt dat ze ooit achter de schermen in Hilversum als redacteur stiekem dacht aan haar ambitie presentatrice te worden. ,,Het voelt alsof de geschiedenis zich herhaalt. De tijd is nu rijp en ik heb de bagage.’’



Lees onder de foto het uitgebreide interview met Lucille Werner. ,,Ik verwacht dat ik als Kamerlid een gelukkig, vrolijk en enthousiast mens zal blijven.’’