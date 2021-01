Luister hier alle afleveringen van Politiek Dichtbij

Podcast / Video Politiek Dichtbij: Ploumen nieuwe lijsttrek­ker PvdA en het kabinet is demissio­nair

20 januari Turbulentie tekende de week van de Haagse politiek. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher trad af, zijn opvolger Lilianne Ploumen en het voltallige kabinet diende zijn ontslag in. En dat te midden van de coronacrisis, waarbij deskundigen steeds luider om een avondklok vragen. Bovendien dienen de verkiezingen in maart zich in rap tempo aan, waar grote vraagstukken als de bouw van woningen zich opdringen. We bespreken het allemaal in onze nieuwe podcast Politiek Dichtbij.