Mag Aboutaleb kabinet weigeren te volgen? 'Wet wijst burgemeester aan als autoriteit'

CORONAVIRUS LIVE | ‘Buiten­school­se opvang vanaf maandag weer open’, jeugd verzekert zich tegen avondklok­boe­te

14:02 Twintig testbedrijven stappen naar de rechter, omdat zij vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie bij het organiseren van testevenementen. 925 miljoen euro overheidsgeld zou naar de stichting Open Nederland vloeien, die op zijn beurt weer één bedrijf zou hebben ingehuurd om de coronatesten te verrichten. Dit zonder aanbesteding van de klus. In de Kamer vragen partijen het ministerie voor Volksgezondheid om opheldering over de deal. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.