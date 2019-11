Makkelijker zonnepanelen voor kleine bedrijven

Sinds dit jaar moeten alle ondernemers verplicht rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze nemen. In totaal gaat het om 50.000 bedrijven. Daarnaast is er voor hen de wettelijke plicht om groene investeringen te doen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Volgens VVD’er Mark Harbers vallen we ondernemers lastig met ‘veel bureaucratische rompslomp’’. ,,Terwijl ze lang niet altijd het geld hebben om zulke investeringen te doen. Met dit geld worden ze geholpen.’’



Volgens Mulder moet er meer gebeuren om te voldoen aan alle klimaatafspraken. ,,Nederland loopt achter bij de opwekking van duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen. Dan is het zonde dat veel daken van ondernemers niet gebruikt kunnen worden. Te meer omdat deze ondernemers wel belasting betalen waar allerlei stimuleringsregelingen mee worden gefinancierd, maar ze er lastig gebruik van kunnen maken.’’



Hoe de regeling er uit komt te zien, is nog onduidelijk. Dat moet het kabinet verder uitwerken. Wel willen de regeringspartijen dat ondernemers er al vanaf volgend jaar gebruik van kunnen maken. De 100 miljoen komt uit een reserve op de begroting die is bedoeld voor duurzame energie. ,,Zo kan ook de bakker of de fietsenwinkel zijn energierekening omlaag brengen’, zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot.