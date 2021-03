Man (47) opgepakt in woning Alphen aan den Rijn na valse bommelding bij Binnenhof

Mona Keijzer besmet met coronavi­rus, hele kabinet moet worden getest

22 maart Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) werkt na een positieve coronatest thuis in isolatie. Vrijdag vergaderde ze nog met de ministersploeg, dus nu moet het hele kabinet zichzelf in acht nemen en woensdag een coronatest doen. In quarantaine hoeven de bewindspersonen waarschijnlijk niet.