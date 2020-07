Mark Rutte maakt rondje door Twente op eerste vrije dag: ‘Wat bijzonder’

Mark Rutte heeft op zijn eerste vrije dag na de slopende EU-top een rondje door Twente gemaakt. De minister-president was woensdag onder meer in Hengelo, Almelo en Borne.

Gekleed in een informeel outfit van sneakers, jeans en een polootje ging Rutte op bezoek bij Thales in Hengelo en een verzorgingstehuis van Trivium Meulenbelt. ‘Een mooie opsteker voor de mensen op kantoor in deze coronatijd’, laat Thales weten op Twitter, inclusief een aantal foto's.

Twee weken in de buurt

Het rondje van Rutte had een informeel karakter. De minister-president heeft nu net als andere politici zomervakantie. Voor Rutte begon die later, omdat hij nog dagen en nachten onderhandelde over de EU-deal, die dinsdagmorgen vroeg werd bereikt. ,,Ik zou eigenlijk een paar dagen naar Duitsland gaan, maar dat reisje heb ik eruit gegooid vanwege mogelijke naweeën van de Europese raad. Nu heb ik twee weken in Nederland en in de buurt gepland”, zei Rutte daar eerder over in Op1.

Naast Thales bezocht de premier ook een locatie van Trivium Meulenbeltzorg in Almelo en werd hij gespot op een verwarmd terras in Borne. De zorginstelling deelt op Facebook een aandoenlijke foto van het bezoek. ‘Wat bijzonder om Mark Rutte op deze manier te mogen ontvangen’, schrijft TMZ daarbij.

De minister-president, die in de corona-periode zijn eigen moeder verloor, sprak met verschillende bewoners en medewerkers tijdens een rondje over de afdelingen. Rutte was op bezoek bij TMZ-locatie Het Meulenbelt in Almelo.