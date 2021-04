Martin Bosma (PVV) wil Kamer-voorzitter worden

video Rutte na motie van afkeuring door als premier, gaat ‘hard werken’ aan terugwin­nen vertrouwen

2 april VVD-leider Mark Rutte stapt niet op en de Tweede Kamer stuurt hem ook niet weg. Wel werd een motie van afkeuring tegen Rutte aangenomen, nadat bekend werd dat hij het was die bij zijn gesprek met de ex-verkenners de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemde. Rutte noemde die motie ‘een belangrijk politiek signaal’. Van minuut tot minuut teruglezen wat er gisteren en vannacht allemaal is gebeurd? Het kan in ons liveblog onderaan dit artikel.