Medicatie taaislijmziekte definitief niet vergoed

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) laat weten dat het besluit 'onnoemelijk hard' aankomt. 'Sinds het hervatten van de onderhandelingen zitten CF-patiënten in grote onzekerheid over hun lot en dat is slopend. Dat de kans op een mogelijk grote verbetering in hun gezondheid hen wordt afgenomen, is onacceptabel. Het gaat hier om mensenlevens.'



De stichting overweegt juridische stappen en gaat daarnaast om tafel met artsen, zorgverzekeraars, het Hubrecht Insitituut en de fabrikant om te kijken of er alternatieve manieren zijn om Orkambi toch beschikbaar te maken voor patiënten.



PVV-Kamerlid Fleur Agema reageert woedend. ,,Dit is een stuitend afscheid van onze minister van Volksgezondheid. Dit medicijn redt de levens van jonge kinderen en zij laat de vergoeding nu stuklopen op de prijs. Het is schandalig!"