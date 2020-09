Medische mondkapjes in verpleeghuizen 'ernstige' regio's

video De Mos en Plasman beginnen politieke beweging: ‘Iedereen moet meepraten’

26 september Een corruptieverdachte en zijn advocaat gaan samen de politiek in. Dat klinkt als het begin van een maffiaroman, maar het plan van raadslid Richard de Mos en raadsman Peter Plasman is serieus. Ze willen de Tweede Kamer in, melden ze vandaag in gesprek met deze nieuwssite.