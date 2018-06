Meer blauw op straat: 780 wijkagenten erbij

'Druppel op gloeiende plaat'

De vakbonden vinden het aantal van 1100 extra dienders maar magertjes. ,,Dit is niet meer dan een eerste kleine stap'', zegt Gerrit van de Kamp van vakbond ACP. ,,We hebben ongeveer 5.000 extra agenten en rechercheurs nodig willen we al ons werk goed kunnen doen. Of anders moet de politiek maar aangeven wat de politie nìet meer moet doen. We kunnen niet blijven stapelen.'' Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond: ,,Dit is een druppel op de gloeiende plaat. Zeker met de vergrijzing en uitstroom de komende jaren is er meer nodig van de minister.''