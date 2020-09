Meer dan ooit een troonrede van de koning

En hij doet het in een stijl, alsof het zijn eigen tekst is. Minister-president Rutte is de eerste penvoerder en overlegt weliswaar over de tekst met de koning. Maar de presentatie is vloeiend, de herinnering aan het houterige declameren van zijn eerste Troonredes is verdwenen.



In deze Troonrede verwijst Willem-Alexander naar zijn toespraak bij de dodenherdenking op de bijna lege Dam. ,,De stilte nog oorverdovender dan anders.’’ In de eerste paar minuten van zijn troonrede komt er geen beleidsvoornemen aan bod. De koning waardeert de helden van de coronacrisis: ,,Verpleegkundigen en schoonmakers, boa’s en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer.’’