Meer geld om Belastingdienst draaiend te houden

,,De continuïteit van de Belastingdienst is nu op orde, zoals ik ook eerder aan de Tweede Kamer heb gemeld'', is het enige dat staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) kwijt wilde.



De miljoeneninjectie is nodig omdat onder meer de reorganisatie bij de fiscus volstrekt uit de hand is gelopen. Te veel personeel en de verkeerde personen gaan weg. Verder zijn er mankementen bij enkele grote automatiseringssystemen. Daarnaast werkt de fiscus met zo'n zeshonderd verschillende ict-systemen. Door de problemen is de continuïteit bij het binnenhalen van belastingen niet gegarandeerd, stelde de dienst zelf.



Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën had eerder dit jaar al laten weten met geld over de brug te komen voor het fulltime inhuren van 140 mensen. Hij reageerde op een vernietigend rapport waaruit bleek dat het innen van belasting in gevaar kan komen door de uit de hand gelopen vertrekregeling.