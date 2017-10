Meer groei, lager begrotingsoverschot

Coalitie schrikt van ophef woningeigenaren

13:48 De vier nieuwe regeringspartijen hebben hun belastingplan voor huiseigenaren te elfder ure bijgesteld. Ze zijn geschrokken van alle ophef over de afschaffing van de zogeheten Wet Hillen. Dat betekent dat mensen die hun huis volledig hebben afbetaald daar belasting over moeten gaan betalen via een eigenwoningforfait. Nu zijn zij daar nog van vrijgesteld.