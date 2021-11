Meerdere Kamerleden ontvangen dreigmail, Bergkamp doet aangifte

Bergkamp wilde weinig kwijt over de inhoud van de dreigmail, behalve dat deze ‘coronagerelateerd’ was. Volgens Bergkamp is het ‘te zot voor woorden’ dat dit gebeurt. Ze noemt een dreigmail ‘gewoon vreselijk’. Deze mails zijn volgens haar op personen gericht en bedoeld om mensen bang te maken.

Dinsdag werd bekend dat vorig jaar bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 600 keer melding is gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 393 gevallen in 2019. Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het Openbaar Ministerie inderdaad om een strafbaar feit, tegenover 206 in 2019.