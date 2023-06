Meerdere meldingen van wangedrag door Eerste Kamervoorzitter Bruijn

Er zijn meerdere meldingen gedaan over wangedrag door senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn, bevestigt een woordvoerder van de Eerste Kamer na berichtgeving door de NOS . Enkele medewerkers zouden zich ‘onheus bejegend’ hebben gevoeld, aldus de zegsman, zonder in te gaan op de aard van de beschuldigingen.

De NOS spreekt van regelmatige uitbranders. Medewerkers van de senaat zouden de stijl van Bruijn ‘autoritair’ en ‘onaangenaam’ noemen. Tegen Kamerleden zou Bruijn zich wel goed gedragen. Volgens de NOS is Bruijn aangesproken door de griffier, de hoogste ambtenaar van de Eerste Kamer. Bruijn zou zijn geschrokken door de aantijgingen en beterschap hebben toegezegd.

De tijdelijke voorzitter van de Eerste Kamer zegt ‘terecht’ te zijn aangesproken op zijn gedrag in het verleden, maar herkent naar eigen zeggen niet dat er sprake is geweest van woedeuitbarstingen. De senaatsvoorzitter, die ook voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer al voorzitter was, zegt wel te betreuren dat hij medewerkers te veel heeft aangesproken op hun werk.

Volledige verantwoordelijkheid

,,Ik neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor”, zegt in een reactie. Het zou gaan om ‘autoritair en onaangenaam gedrag’, waarbij ook woedeuitbarstingen een rol speelden. Dat laatste weerspreekt Bruijn dus. Hij zegt dat hij vooral een micromanager was: hij bemoeide zich te veel met werkzaamheden van zijn medewerkers, zoals ‘werkomstandigheden in de vergaderzaal, de kwaliteit van memo’s en het nakomen van werktijden’.

Bruijn (VVD) zegt zelf dat hij op zijn stijl van leidinggeven is aangesproken door de griffier. “Ik ben ervan geschrokken en ik heb het met het managementteam van de Kamer besproken.” Daarover zijn afspraken gemaakt, aldus Bruijn, die sinds 2019 de senaat voorzit. “Dat is al enige tijd geleden. Daarna zijn er geen opmerkingen meer gekomen.”

Het nieuws is extra relevant omdat Bruijn eerder dit jaar heeft gezegd door te willen als voorzitter van de Eerste Kamer. Na de installatie van dinsdag is hij de tijdelijke voorzitter van de nieuwe senaat. Vooralsnog is Bruijn de enige senator die zijn vinger heeft opgestoken voor de functie, al wordt er in de Haagse wandelgangen rekening mee gehouden dat er zich vanuit de fracties van BBB of PvdA/GroenLinks nog een uitdager kan melden.

Privileges

Hoewel het voorzitterschap van de Eerste Kamer een deeltijdfunctie is, zijn er wel een aantal privileges aan verbonden. Zo mag Bruijn net als de voorzitter van de Tweede Kamer gebruik maken van een dienstauto. Ook krijgt hij een hogere vergoeding dan collega-senatoren. Een ‘gewoon’ Eerste Kamerlid krijgt bruto zo'n 34.000 euro, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De voorzitter zit daar met circa 80.000 euro fors boven.

Daarnaast bekleedt de voorzitter van de Eerste Kamer belangrijke ceremoniële functies. Als voorzitter van de Staten Generaal (de Eerste en Tweede Kamer samen) ontvangt hij buitenlandse staatshoofden en zit hij de Verenigde Vergadering voor, zoals op Prinsjesdag.

Wiersma

Korte tijd geleden kwam minister Dennis Wiersma (Onderwijs), partijgenoot van Bruijn, in de problemen vanwege zijn wangedrag naar ambtenaren. Ook VVD-leider en premier Mark Rutte heeft zelf meermaals toegegeven weleens erg boos en driftig te kunnen worden. “Maar als het een keer gebeurt is het wel belangrijk dat je direct sorry zegt”, zei hij vorig jaar tegen Beau-verslaggever Jaïr Ferwerda. Een woordvoerder van de VVD was nog niet bereikbaar voor commentaar.

