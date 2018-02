Meerderheid Kamer wil af van verbod op majesteitsschennis

Hoewel het niet vaak gebeurt, wordt het wetsartikel tegen majesteitsschennis sporadisch nog van stal gehaald. Zo werd in 2016 een 44-jarige man uit Kampen veroordeeld voor dertig dagen cel (waarvan de helft voorwaardelijk) omdat hij de koning op Facebook had uitgemaakt voor moordenaar, verkrachter en dief.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het schrappen van het wetsartikel. ,,Wij vinden niet dat belediging van een staatshoofd harder moet worden bestraft dan die van de bakker op de hoek'', zegt D66-Kamerlid Kees verhoeven, indiener van het voorstel. De maximale straf voor belediging is drie maanden cel, voor majesteitsschennis is dat vijf jaar.

,,Dat is belachelijk'', vindt VVD’er Sven Koopmans. ,,Dat wetsartikel moeten we schrappen.'' Wel willen VVD en oppositiepartij PvdA een wijziging doorvoeren in het voorstel van Verhoeven. Belediging wordt alleen bestraft wanneer het slachtoffer zelf aangifte doet. Koopmans: ,,Maar we kunnen moeilijk van de koning verwachten dat hij zelf op de fiets naar het bureau gaat om aangifte te doen. Hij verdient extra bescherming. Zoals alle mensen die zich inzetten voor de publieke zaak, zoals agenten of burgemeesters.''

Niet alle partijen denken er zo over. Regeringspartners CDA en ChristenUnie zijn tegenstander van het schrappen van het wetsartikel. Zij vinden dat het staatshoofd extra bescherming verdient, omdat hij zichzelf niet kan verdedigen in het publieke debat. Verhoeven noemt dat onzin. ,,De koning kan ook een civiele procedure opstarten tegen mensen die hem iets aandoen. Bovendien kun je ook andersom redeneren: nu gebeurt het misschien wel dat het OM iemand vervolgt terwijl de koning denkt: ‘laat toch gaan’. Alleen kan hij zich daar niet over uitspreken.''

Voorstanders van het schrappen van het verbod op majesteitsschennis (behalve D66 ook VVD, PVV, GroenLinks, SP en PvdA) vinden het wetsartikel ook een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten kritiek kunnen hebben op de monarchie zonder dat ze bang hoeven te zijn voor vervolging. Wel zegt PVV'er Gidi Markuszower nog een aantal 'technische vragen' te hebben.

Volgens advocaat en historicus Stef Ketelaar is er geen land in de wereld zonder een dergelijk wetsartikel. ,,Overal wordt belediging van het staatshoofd anders bestraft dan belediging van u of mij. Van oudsher is dat zo omdat kritiek op het staatshoofd gelijk stond aan kritiek op de staat. En die wil zichzelf beschermen. Maar nu het staatshoofd een meer ceremoniële rol heeft, kun je je afvragen of dat nog wel nodig is.''