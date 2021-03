Met Jorritsma en Ollongren politieke zwaargewichten als verkenner

Demissionair minister Kajsa Ollongren (53) van Binnenlandse Zaken is door D66 voorgedragen. Zij kent ook premier Mark Rutte goed: niet alleen zat Ollongren de afgelopen jaren in het kabinet, tussen 2011 en 2014 was ze ook de hoogste ambtenaar op zijn ministerie (Algemene Zaken). Ollongren was bovendien als topambtenaar secretaris van de formatie in 2010, die leidde tot het eerste kabinet-Rutte, van VVD en CDA, met de PVV als gedoogpartner.



Daarnaast is Ollongren een belangrijke naam binnen D66. Ze was de afgelopen jaren vicepremier, wat betekent dat zij de belangen van het D66-smaldeel behartigt. Ook stond ze als lijstduwer op de verkiezingslijst van deze verkiezingen. Vooraf gaf ze al aan dat dit niet betekent dat ze de Kamer in wil. Ze vindt dat anderen daarvoor betere ‘capaciteiten’ hebben.



De bewindsvrouw werd eerder nog genoemd als mogelijke opvolger van voormalig lijsttrekker Alexander Pechtold, die in oktober 2018 zijn vertrek uit de politiek bekendmaakte. Maar Ollongren, die tussen eind 2019 en april 2020 met ziekte kampte, kondigde aan geen gooi te doen naar het partijleiderschap.