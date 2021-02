Middelbare scholen weer open vanaf 2 maart, kappers mogelijk ook

video Pas over een week uitspraak hoger beroep avondklok

19 februari Het gerechtshof neemt een week de tijd om na te denken of de avondklok juridisch door de beugel kan. Het hof wil geen overhaaste beslissing nemen over de ingewikkelde kwestie. Tot die tijd blijft de avondklok zoals die nu is van kracht, besloot het gerechtshof.