Milieuclubs ontevreden: Eerlijke CO2-heffing is onvermijdelijk

,,De doorrekening van het PBL geeft het ontwerp-klimaatakkoord een dikke onvoldoende’’, stellen de organisaties, waar ook de FNV zich bij aansloot. ,,De boodschap aan het kabinet is duidelijk: met halve maatregelen halen we de klimaatdoelen niet. Het is nu onvermijdelijk om met onze oplossingen aan de slag te gaan. De samenleving is klaar voor een goed klimaatbeleid, dat bovendien groene banen oplevert. Dat lieten de 40.000 mensen op de Klimaatmars wel zien. Genoeg getreuzeld, het klimaat wacht niet.’’



De organisaties, die ruim 1.5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen, pleiten voor plannen ‘die de vervuiler laat betalen in plaats van de burger voor de kosten te laten opdraaien'. Ze willen een maatregelenpakket dat wel volgens hen wel werkt, zoals een beperkte CO2-heffing en ‘effectieve boetes voor bedrijven die hun uitstoot te weinig terugbrengen.’ De opbrengsten uit deze heffing kunnen worden teruggegeven aan bedrijven die stappen nemen om te vergroenen, voor maatregelen die een echte transitie naar een schone energievoorziening opleveren, stelt de milieubeweging.