‘Miljardeninjectie nodig om fietsen aan te jagen’

De komende jaren is zo'n 3 miljard euro extra nodig om te zorgen dat we in 2027 samen 20 procent meer fietskilometers maken dan in 2017. Dat zegt Tour de Force, de organisatie die fietsen in Nederland moet stimuleren. De zak met geld moet naar meer fietsen in de stad, de fiets als onderdeel van flexibel vervoer en regionale routes.