Miljardensubsidies EU naar fossiele brandstof: ‘Dit is dweilen met de kraan open’

De subsidies voor schone bronnen zijn in de periode 2008-2019 bijna verviervoudigd, maar dat haalt weinig uit omdat de subsidies voor steenkool en gas over precies diezelfde periode praktisch constant zijn gebleven.

Ook nu nog geven vijftien lidstaten zelfs meer geld uit aan fossiele brandstoffen dan aan schone bronnen als zon en wind, aldus de Rekenkamer. ,,Dat staat een efficiënte energietransitie in de weg‘’, stelt PvdA-belastingspecialist in Europa Paul Tang. ,,Dweilen met de kraan open. Deze miljardensubsidies vertragen de overgang naar schonere energie en vervuilen onze planeet.”

Volgens de Rekenkamer zit de fout voor een deel in de energiebelastingen. Die maken dat de belasting op steenkool lager is dan op gas en op fossiele brandstoffen in het algemeen beduidend lager dan op elektriciteit. Dat zou net andersom moeten zijn.

Niet lukken

Volgens Tang beloofde de EU in 2009 om alle subsidies op fossiele brandstoffen tegen 2020 uit te faseren. Niet alleen is dat niet gebeurd, de Rekenkamer gelooft ook niet dat dit de komende jaren gaat lukken. ,,De uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2025 zal een uitdagende maatschappelijke en economische transitie inhouden”, aldus Viorel Stefan, het Roemeense Rekenkamerlid dat voor de studie verantwoordelijk is.

Tang, voorzitter van de EP-belastingcommissie, ziet in het Rekenkamerrapport alle aanleiding om ook het Nederlandse energiebeleid op de korrel te nemen. ,,Terwijl Nederland het op-één-na slechtst presteert in de overstap naar duurzame energie, heeft het daarvoor ook nog eens één van de laagste subsidies. We moeten onze energietransitie een boost geven. Slimme subsidies kunnen hierbij helpen. In plaats van 5 miljard in een nieuwe kerncentrale kan het kabinet beter subsidies stoppen in klaarliggende technologieën, zoals zonnepanelen. Vorig jaar was die subsidiepot binnen een half jaar op, waardoor tal van projecten vertraging opliepen.”

Brussel lijkt voorlopig zijn kar nog niet te keren. Juist aanstaande woensdag komt het met voorstellen om gas en kernenergie als schoon te betitelen, in de hoop daarmee voor deze twee energiebronnen tientallen miljarden bij banken en andere grote beleggers vrij te maken. Volgens de milieubeweging zet dat zon en wind opnieuw en nog verder op achterstand.