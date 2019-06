Minister: Appverbod voor fietsers gaat minder verkeersslachtoffers opleveren

Want de minister zag het laatst nog zelf in het verkeer: een jonge moeder die op de fiets zat te appen met kinderen voorop en achterop. ,,Totaal onverantwoord! En ze is niet de enige. Heel veel mensen denken dat ze op de fiets ook wel andere dingen kunnen doen dan op het verkeer letten. Dus op hun telefoon zitten appen. En dat kan gewoon niet, want je hebt gewoon echt je aandacht bij het verkeer nodig. In een fractie van een seconde kan er iets vreselijks gebeuren.”



Dus is de bewindsvrouw heel blij dat het verbod maandag ingaat. ,,Zodat het echt niet meer mag en je gewoon een forse boete krijgt als je het toch doet. Want er zijn tragische ongevallen geweest hierdoor. En elke dode is er een teveel. Dus als we hier zo iets aan kunnen doen, dan mogen we dat niet nalaten. Mijn collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft ook al gezegd dat de politie hier echt werk van gaat maken. Want verkeersveiligheid is een serieuze zaak.”