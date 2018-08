Minister Blok bezorgd over lot van gearresteerd echtpaar in Turkije

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is bezorgd over het lot van het echtpaar John en Henny Achterberg uit Leersum. De twee zitten al anderhalve week vast in een Turkse cel. Blok laat zich persoonlijk op de hoogte houden van de zaak.

,,Deze zaak heeft mijn aandacht in het bijzonder”, zegt de minister tegen deze krant. ,,Wel moet ik de privacy van deze mensen respecteren. Het zijn mensen die helemaal niet bekend willen hebben dat ze ergens vastzitten en waarom ze vastzitten. Ik kan wel vertellen dat ik op de hoogte ben van deze zaak.”

Blok zegt zich zorgen te maken over het lot van het in Leersum bekende echtpaar, dat daar een bloemenzaak runt. ,,Ik maak mij zorgen om mensen die om welke reden dan ook in het buitenland in gevangenschap belanden. Natuurlijk moet je als Nederlander uit alle macht proberen te voorkomen dat je in de gevangenis komt, door je aan wetten te houden en aanwijzingen op te volgen.”

'Beroep op consulaire bijstand'

,,Vanuit Buitenlandse Zaken wordt consulaire bijstand aangeboden aan Nederlanders die in het buitenland in de cel belanden”, zegt Blok. ,,Ongeacht de vraag of het wel of niet iemands eigen schuld is. Iedere Nederlander kan een beroep doen op consulaire bijstand. Dat geldt dus ook voor het echtpaar Achterberg.”

De familie van het echtpaar wil niets kwijt over de reden van de arrestatie, anderhalve week geleden op het vliegveld van Istanbul. Het echtpaar was in Turkije op vakantie. De Turkse politie en justitie doen er het zwijgen toe.

Met zoon en schoondochter