Minister Blok: Relatie met Marokko moet beter

,,Ik heb kort geleden met mijn Marokkaanse collega gesproken over onze relatie en we hebben beiden de overtuiging dat het de moeite waard is om de problemen die spelen samen aan te pakken’’, zegt Blok.



De ambassadeur van Marokko heeft een afspraak met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gisteren op het laatste moment afgezegd. Broekers-Knol zou in gesprek gaan met de ambassadeur over het terugsturen van kansloze Marokkaanse asielzoekers, omdat ze in de Tweede Kamer had gezegd dat ze niet welkom zou zijn in Marokko om hierover in gesprek te gaan. Marokko liet daarop weten dat er nooit een formeel verzoek was ingediend.



Broekers-Knol sprak van een ‘misverstand’ en zei dat de juiste diplomatieke wegen voor een bezoek werden bewandeld, maar dat ze dan alsnog een officieel verzoek zou doen. Daarop werd alsnog een afspraak gemaakt.