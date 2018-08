Minister Bruins duikt in stijgende populariteit zware pijnstillers

Vanmorgen meldde de Volkskrant dat het aantal overdoses met de verslavende, morfine-achtige pijnstiller Oxycodon sterk stijgt. Eerder deze week bleek ook dat het aantal gebruikers van dit sterke medicijn in 2017 op jaarbasis met ruim 20 procent is toegenomen. Sowieso nemen Nederlanders steeds meer zware pijnstillers, blijkt uit de nieuwste cijfers.

Bruins is 'verbaasd' dat het gebruik zo snel toeneemt, zei hij vanmorgen tijdens de inloop van de wekelijkse ministerraad. ,,Ik vraag me af wat daar de reden van is en daar wil ik ook navraag over doen bij de huisartsen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een noodzaak is om vaker voor te schrijven. Als die wél bestaat, wil ik dat graag weten."