Minister Bruins: Het was zestig keer mis, nu was de test helaas raak

UpdateMinister Bruins (Medische zorg) vindt alle praktische vragen en zorgen van mensen over de gevaren van het coronavirus volstrekt begrijpelijk. Zeker nu een eerste geval in Nederland is geconstateerd.

Het was een kwestie van tijd, maar nu toch een eerste geval. Wat is uw reactie?

,,Ik heb altijd gezegd dat er een reëel risico bestond op een besmetting in Nederland. Het ene na het andere land zag je kleuren, maar Nederland bleef wit op de kaart. Het was niet meer de vraag of maar wanneer wij getroffen zouden worden. Dat is nu gebeurd.”

U leek op televisie toch even behoorlijk geschrokken. Klopt dat?

,,We doen aldoor testen, maar die waren zo’n zestig keer negatief. Nu ineens kregen we helaas bevestiging van een positieve test, dan ben je meteen aan het nadenken over de vervolgstappen. Zo kan ik me goed voorstellen dat mensen in Noord-Brabant - de patiënt ligt in een Tilburgs ziekenhuis - zich zorgen maken.”

Is het logisch dat we binnenkort meer positieve tests gaan zien?

,,De volgende uitslagen moeten we gewoon weer afwachten. De laatste dagen voeren de laboratoria zo’n vijf tests per dag uit. Het gaat natuurlijk ook om steeds meer landen, waar potentiële slachtoffers vandaan kunnen komen.”

Het was pas carnaval in Noord-Brabant, waar het slachtoffer ook woont. Moeten die feestvierders zich nu zorgen maken?

,,Welke activiteiten hij heeft ondernomen, dat moet de komende tijd allemaal uit het contactenonderzoek blijken. Wie stond er letterlijk dichtbij hem tijdens de besmettelijke periode? Als we dat onderzoek hebben afgerond, kan er een risico-analyse worden gemaakt.”

Verandert er eigenlijk iets nu?

,,We moeten goed zorgen voor deze patiënt. En de vragen van bezorgde mensen worden steeds praktischer. We moeten onze informatievoorziening daarop aanpassen.”

Quote Ook een verbod van beroepsuit­oe­fe­ning kan nu. Denk aan een bakker met het coronavi­rus die koste wat het koste aan het werk wil blijven Minister Bruins (Medische zorg) Hebben we genoeg gedaan qua voorbereiding?

,,We hebben ervoor gezorgd dat ziekenhuizen er klaar voor zijn. Ook heb ik op advies van experts het coronavirus aangewezen als een A-ziekte. Daardoor is het mogelijk om zieke mensen desnoods gedwongen op te nemen en te isoleren. Ook een verbod van beroepsuitoefening kan nu. Denk aan een bakker met het coronavirus die koste wat het koste aan het werk wil blijven. Ten tweede wil ik een passend antwoord geven op de vragen die leven. Geen angst aanwakkeren, maar zeggen wat er nodig is.”

Bent u zelf eigenlijk bang voor het coronavirus?

,,Zelf hou ik me in ieder geval behoorlijk goed aan bepaalde regels die iedereen in acht kan nemen. Ik was zeer regelmatig mijn handen, probeer mijn slaap te pakken en fit te blijven. Dat is sowieso verstandig met een baan als het ministerschap. En in mijn hoofd ben ik natuurlijk vooral bezig met het treffen van voorzorgsmaatregelen.”

Dus u denkt niet als er iemand in uw buurt staat te niezen: eng!

,,Nee. Maar als ik door de binnenstad van Den Haag loop, zijn er mensen die mij vragen hoe ze zich kunnen voorbereiden op dit virus. Dan vertel ik over die persoonlijke hygiëne waar iedereen op moet letten. Ik zie dat men vooral informatie wil. Omdat mensen natuurlijk zorgen hebben nu het virus in ons land is.

Mensen kijken, nu corona ook in ons land aangekomen is, ook naar u om ze bij de hand te nemen. Beseft u dat?

,,Absoluut. De situatie vraagt er nu om dat ik hier fulltime mee bezig ben als minister voor Medische zorg.”

Overdrijven we aan de andere kant niet met al die ingrepen?Je kunt ook stellen dat er jaarlijks wereldwijd tienduizenden mensen sterven aan de griep, waar dit virus erg op lijkt.

,,In dit stadium weten we nog te weinig over het coronavirus. Ook is er nog geen vaccin. Het lijkt me niet goed om nu al gerustgesteld te zijn over de afloop van de wereldwijde uitbraak en daarnaar te handelen. We zitten er nog middenin.”

Hoe ver wilt u daarmee eigenlijk gaan? In China en Italië zijn complete gebieden afgesloten. Maar daar ligt hier geen draaiboek voor.

,,Zo’n laatste redmiddel is ook in ons land mogelijk, maar ik wil daar niet op vooruitlopen. Nu richten de scenario’s zich vooral op de komst van een enkele patiënt en het voorkomen van een uitbraak. Daarnaast stopt het denken nooit.”

Quote Ik zou deze situatie niet willen kwalifice­ren als een hype. Ik begrijp alle aandacht en de zorgen van mensen zeer goed Minister Bruins (Medische zorg)

Er zit een Eurovisie Songfestival aan te komen in Rotterdam. Hoe ver kijkt u vooruit? Kan dat nog wel doorgaan, eventueel met extra maatregelen?

,,Allemaal goede vragen, die nu nog niet te beantwoorden zijn. Ik kan niets uitsluiten, maar wil alleen passend ingrijpen als dat aan de orde is.”

Tot slot: een corona-vaccin laat nog wel even op zich wachten. Blijft de hype tot dan toe bestaan?

,,Er wordt heel hard gewerkt aan een vaccin. Maar testen op veiligheid en werkzaamheid kost echt tijd, dat wil benadrukken. En ik zou deze situatie niet willen kwalificeren als een hype. Ik begrijp alle aandacht en de zorgen van mensen zeer goed.”