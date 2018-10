Minister Dekker: Dividendbelasting niet alleen voor Unilever afgeschaft

Dat zegt VVD-minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming vanmorgen vlak voor het ingaan van de ministerraad. ,,Die maatregel hebben we niet alleen voor Unilever bedacht. Er zijn heel veel grote bedrijven in Nederland.''



De afschaffing van de dividendbelasting is volgens Dekker een 'onderdeel van' het pakket dat ervoor moet zorgen dat Nederland een 'fantastisch' land is voor bedrijven om zich te vestigen.



De uitspraken van Dekker zijn opvallend: de afschaffing van de dividendbelasting valt niet in zijn portefeuille. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) stelde vanochtend juist dat premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) de aangewezen personen zijn om zich uit te spreken over de consequenties van het Unilever-besluit.



Hoekstra (Financiën) voelt 'een heleboel emotie' bij het nieuws, maar wil er verder niks over kwijt, net als staatssecretaris Menno Snel (D66, Financiën). Minister Eric Wiebes van Economische Zaken tenslotte, las het op Teletekst. ,,Maar ik heb zoveel dingen aan mijn hoofd dat ik er nog niet eens over heb nagedacht.''