Minister Dekker: Pegida steeds kleiner maar wel radicaler

Bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is 'verhoogde alertheid als het gaat om bewegingen van dit soort groepen', aldus Dekker. Hij veroordeelde de actie van Pegida en noemde ze 'walgelijk' en 'misselijkmakend'. Op een filmpje dat de organisatie op Twitter en Facebook plaatste, is te zien dat iemand in een donker gewaad op het toekomstige bouwterrein een houten kruis besmeurt, naar verluidt met varkensbloed.



Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of er een strafbaar feit is gepleegd. De zaak wordt door het OM 'heel serieus' genomen, verklaarde Dekker. ,,We zitten er bovenop bestuurlijk."



Ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben contact gehad met de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Die was volgens Pegida Nederland-voorman Edwin Wagensveld van tevoren op de hoogte. Dat ontkent Van Veldhuizen. ,,Wij wisten van deze demonstratie niets af. Pas achteraf. Het zijn alleen maar woorden die oproepen tot haat en geweld. En daar zijn woorden niet voor bedoeld in een democratische rechtsstaat waar wij in leven."