Minister Dekker: 'Verlof voor gevangene niet meer voor de lol'

Kabinet op het matje over 'stinkende' dividend­deal met Shell

9:24 In de Tweede Kamer eist opheldering over een omstreden deal die Shell, één van de grootste voorstanders van het afschaffen van de dividendbelasting, in 2005 sloot met de Belastingdienst. Daardoor werd het Britse deel van de aandeelhouders vrijgesteld van dividendbelasting. De Kamer wil weten of dat wel mocht.