Minister Dekker verwacht zwaar debat over Michael P.: ‘Kritische vragen volledig terecht’

De minister voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer gisteren een brief gestuurd met een aantal voorstellen om vergelijkbare situaties in de toekomst niet meer te laten voorkomen. ,,Ik hoop dat die op voldoende steun kunnen rekenen.’’



Zo geldt straks: wie in aanmerking komt voor tbs mag dit niet langer ontlopen door medewerking aan onderzoek te weigeren. Verder gaan maatschappelijke risico’s zwaarder meetellen bij het al dan niet toekennen van vrijheden. En als veroordeelde criminelen straks naar een instelling gaan waar ze hulp en zorg ontvangen, wordt het mogelijk om ook zonder toestemming van een gedetineerde informatie te delen over diens dossier en verleden.



Dekker zei vanmiddag ook persoonlijk geraakt te zijn door deze zaak. ,,Het is een heftige periode, maar dat geldt vooral voor de ouders. We kunnen hun leed en pijn niet verzachten, maar we kunnen wél alles op alles zetten om herhaling van fouten te voorkomen.’’



Minister-president Mark Rutte wilde vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie niet vooruitlopen op het debat in de Tweede Kamer, gevraagd naar wie de verantwoordelijkheid draagt voor alle gemaakte fouten.