Minister draait slecht lopende verpleeghuizen de duimschroeven aan

Daarvoor waarschuwt zorgminister Hugo de Jonge vanavond in een brief aan de Tweede Kamer over de kwaliteit van verpleeghuizen. ,,Dit stimuleert dat de verpleeghuizen zoveel mogelijk vaart maken bij het op orde brengen van hun personeelssamenstelling en het verbeteren van hun zorg", aldus de minister.



Bij het regeerakkoord werd flink wat extra geld geregeld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg op te krikken. De bedragen lopen de komende jaren geleidelijk op van 435 miljoen euro in 2018 tot 2,1 miljard euro op vaste basis.



Het is de bedoeling dat er jaarlijks zo’n tienduizend zorgmedewerkers (7.000 fte) bij komen. De zak geld voor verpleeghuizen wordt verdeeld op basis van de best presterende instellingen. Minder goed presterende instellingen zullen dus een tandje bij moeten zetten en efficiënter moeten gaan werken, stelt De Jonge.