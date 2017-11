Minister Grapperhaus blij met #metoo-discussie

EU: Totale impasse over landbouwgif glyfosaat

9 november Europa zit in een totale impasse over het landbouwgif glyfosaat. Vertegenwoordigers van de 28 lidstaten bereikten vanmorgen opnieuw geen overeenstemming over het voorstel van Brussel om het omstreden goedje nog vijf jaar op de markt te houden. En de tijd begint nu te dringen, want over iets meer dan een maand loopt de huidige vergunning af.