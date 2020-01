Minister Grapperhaus overweegt verhuizing inspectie uit ministerie om beïnvloeding te voorkomen

Grapperhaus zegt wel stellig dat er geen informatie is achtergehouden voor de Tweede Kamer uit onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid deed. ,,Ik heb op geen enkele manier de opdracht gegeven om rapporten niet naar de Tweede Kamer te sturen, of om deze achter te houden of wat dan ook.’’



Zeven medewerkers van de Inspectie J en V, de controledienst van het ministerie, stellen dat onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten van rapporten zijn afgezwakt. Soms zou ook informatie zijn achtergehouden, zoals in studies over de politie, de brandweer, de toepassing van de nekklem bij Mitch Henriquez en over de gebrekkige screening van asielzoekers. ,,Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een azc”, zegt een bron. ,,Dat mocht niet in het rapport verschijnen.”



Grapperhaus stelt dat hij de Tweede Kamer in januari 2018 heeft gemeld dat er twee meldingen waren gedaan door klokkenluiders. Deze zijn ook onderzocht door de Auditdienst Rijk (ADR), waarop dit ook naar de Kamer is gestuurd.