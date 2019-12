Minister Grapperhaus pleit opnieuw voor toegang overheid tot versleutelde berichten

Grapperhaus is deze week in Washington op bezoek bij zijn Amerikaanse collega William Barr. In een open brief aan Facebook doet die een oproep om af te zien van verdere versleuteling van berichten die via Facebook worden verstuurd, als er niet een achterdeur voor opsporingsdiensten wordt ingebouwd.



De brief is mede ondertekend door ministers van de Britse en Australische regeringen. Een woordvoerder zegt dat Grapperhaus zijn naam niet onder de brief zet, maar dat hij de ‘intentie van de oproep’ van Barr wel steunt. D66-Kamerlid Kees Verhoeven uitte vorige maand zijn zorgen over de uitspraken van de minister.



In reactie op Verhoevens vragen herhaalde Grapperhaus toen het kabinetsstandpunt, dat het ‘niet wenselijk is om beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland”.



‘Onacceptabel’, twittert Verhoeven over de nieuwe uitspraken. ,,Minister Grapperhaus pleit ineens wéér voor het verzwakken van encryptie. Hij handelt hiermee in strijd met kabinetsbeleid! Dit moet stoppen.” Hij heeft een aantal spoedvragen ingediend bij de minister, waarin Grapperhaus wordt gevraagd naar zijn reden om internationaal een pleidooi te houden voor het verzwakken van encryptie.