Minister Hennis: Mali was niet veilig

Minister Jeanine Hennis van Defensie zegt na het debat met de Tweede Kamer over het fatale mortierongeluk in Mali te beslissen over aanblijven of opstappen: ,,Aanblijven is geen doel op zich. Mijn positie is eerlijk gezegd het minst interessant. Er zijn twee militairen omgekomen en een ander is gewond geraakt. Na het debat bepaal ik wat dat betekent voor mijn positie."