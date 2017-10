Minister Hennis stapt op om fataal ongeluk Mali

Hennis kwam in de problemen door een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Die oordeelt dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen.



De minister erkende in het debat dat zij in eerste instantie niet goed heeft gereageerd op de bevindingen. Ze noemde haar opmerkingen ‘knullig’. Hennis: ,,Achteraf, een paar uur later, weet je allemaal wat je had willen zeggen. En op dat moment lukte het mij niet. Ook ik ben maar een mens.”



Hennis is de zevende bewindspersoon in het tweede kabinet-Rutte die na forse kritiek opstapt. De VVD-politica geldt als een belangrijke kandidaat om tot het volgende kabinet toe te treden. Het is de vraag of haar aftreden haar kansen schaadt.