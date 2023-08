Minister Hoekstra vertrekt deze week al voor nieuwe baan in Brussel: ‘Hij moet ouderwets blokken’

Hoe lang Schreinemacher waarneemt, is niet duidelijk. Het CDA moet een opvolger voor Hoekstra aanwijzen, maar neemt daar even de tijd voor, is te horen in de partij. Hoekstra zal zo goed als zeker donderdag of vrijdag zijn ontslag indienen, stellen bronnen rond het kabinet. Hij is op dit moment nog in het Spaanse Toledo voor een Europees overleg van ministers van Buitenlandse Zaken.

Dat kan mogelijk zijn laatste klus als minister zijn. Hoekstra moet zich voorbereiden op een hoorzitting in het Europees Parlement, die hem in oktober aan de tand wil voelen om te kijken of hij geschikt is voor de functie van Eurocommissaris. Hoekstra kan zijn benoeming als Eurocommissaris, zo klinkt het, alleen nog verknallen als hij bij de hoorzitting een slechte beurt maakt. Een goede voorbereiding is dus cruciaal. ,,Dat is niet te combineren met een ministerschap”, zegt een ingewijde. Volgens een Haagse bron zal hij ‘ouderwets moeten blokken om de hoorzittingen voor te bereiden’.

Klimaatconferentie

Hoekstra werd deze dinsdag na een gesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie voorgedragen als nieuwe Eurocommissaris. Hij volgt in die functie Frans Timmermans op die leider is geworden van de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks. In november is in Dubai de klimaatconferentie, waar Hoekstra als Eurocommissaris moet onderhandelen over nieuwe klimaatafspraken. Ook daarvoor moet hij zich inwerken en contact leggen met klimaatonderhandelaars uit andere landen.

Het plotse vertrek van Hoekstra kwam als een verrassing, binnen zijn eigen partij en zijn ministerie. Hij was tot deze zomer nog partijleider. Inmiddels is Henri Bontenbal gekozen als zijn opvolger. Binnen de partij is de overstap van Hoekstra niet bij iedereen in goede aarde gevallen.

Het is nog niet bekend wanneer het CDA met een opvolger van Hoekstra komt. Er circuleren wel namen van mogelijke CDA-kandidaten, onder anderen die van Esther de Lange, zij is de delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement.

Schreinemacher kan niet maandenlang waarnemen. Ze vertrekt zelf ook tijdelijk als minister. Naar verwachting neemt zij in december zwangerschapsverlof op. De VVD kan haar dan vervangen, maar de nieuwe CDA-minister van Buitenlandse Zaken kan haar mogelijk ook tijdelijk vervangen. In dat geval zouden ook andere demissionaire ministers in het kabinet taken van Schreinemacher willen overnemen, zoals het leiden van een handelsmissie.

Volledig scherm Demissionair Mickey Adriaansens en Liesje Schreinemacher (r) bij het ministerie van Algemene Zaken voor een afrondend overleg over de begroting van volgend jaar. © ANP