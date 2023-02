Minister Hoekstra waarschuwt: Oorlog in Oekraïne nog niet halverwege

charmeoffensief Slaan PvdA en GroenLinks handen ineen? Nu het slecht gaat, wil links wél graag samenwer­ken

Een fusie tussen PvdA en GroenLinks lijkt aanstaande. Maar eerst willen de partijen in de senaat uitproberen of samenwerken lukt. Een charmeoffensief moet twijfelaars over de streep trekken.