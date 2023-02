Minister Hoekstra waarschuwt: Oorlog nog niet halverwege

De oorlog in Oekraïne gaat nog lang duren, stelt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. De CDA-leider waarschuwt tegen oorlogsvermoeidheid: ,,We moeten volhouden, dit is ook een les voor Moskou, Peking en Teheran.”