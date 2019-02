Minister Hoekstra ziet niets in verkoop 6%-belang KLM

EU-lidstaten voor verbod pulsvisse­rij

11:34 De EU-lidstaten hebben ondanks verzet van Nederland ingestemd met het politieke akkoord dat vorige week werd bereikt over de pulsvisserij. Alleen het Europees Parlement kan een definitief verbod per 1 juli 2021 voor de Nederlandse pulsvissers nog voorkomen. Dat stemt daar naar verwachting eind maart over.