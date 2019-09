Minister: Ik heb wél alle informatie over Stint met Kamer gedeeld

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ontkent de Tweede Kamer gebrekkig te hebben geïnformeerd over het keuringsproces van de Stint in 2011. Dat zegt de minister naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws vandaag.

Volgens RTL Nieuws is bij de keuring van de Stint in 2011 een verkeerde berekening gebruikt. Die som was gemaakt op basis van concepteisen, die later niet bleken te kloppen. Pas dit voorjaar zou de minister hebben laten weten dat de keuring destijds niet voldeed. Ook werd de brief met onderliggende eisen - die dus vervolgens werden afgeschoten - niet naar de Kamer gestuurd.

Eerder, eind 2018, was al bekend dat De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), die de keuring van vervoersmiddelen uitvoert, en de ambtenaren van het ministerie de Stint destijds de weg op lieten gaan. Terwijl uit de keuring bleek dat bij de bijzondere bromfiets niet alles deugde.

Gedoe over de eisen

Volgens de minister is op twee momenten gemeld expliciet gemeld dat er gedoe was over de eisen van de keuring wat betreft de remweg: in de beantwoording van Kamervragen op 18 januari 2019 en in het keuringsrapport van de Stint, op 21 september 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de antwoorden op Kamervragen staat inderdaad letterlijk dat destijds in de wijze van keuren een tekst is opgenomen waardoor ten onrechte werd geconcludeerd dat aan de eisen voor de remvertraging zou zijn voldaan. Ook wordt uitgelegd met welke getallen in 2011 werd gewerkt. De minister meldt verder dat vanaf 1 januari 2012 de keuringsvoorschriften zijn aangepast.

Een woordvoerder van de bewindsvrouw bevestigt wel dat het onderliggende stuk met de verouderde concept-eisen inderdaad niet naar de Kamer is gestuurd, omdat het zou gaan om ‘een bijlage van een bijlage’. Toen RTL Nieuws dat document opvroeg, is overwogen het stuk alsnog naar het parlement te zenden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat de inhoud al meermaals was gecommuniceerd.

Hoedje van de rand

De Kamer wil nu wel het hoedje van de rand weten van Van Nieuwenhuizen. ,,Deze handelwijze van het ministerie destijds vraagt opnieuw om uitleg van de minister”, aldus CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma. En: ,,Ik schrik van deze berichten”, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. “

SP’er Cem Laçin: ,,Als de minister documenten heeft achtergehouden is dat echt een kwalijke zaak. Ze heeft wat uit te leggen, want dit zou onacceptabel zijn.” D66‘er Rutger Schonis zou het fijn vinden als de minister alles nog eens op een rijtje zet. ,,Maar volgens mij is dit wel een storm in een glas water.”