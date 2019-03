Minister Koolmees krijgt pensioeneisen bonden

Koolmees waardeert het dat de bonden maandag hun pensioenactie hebben gestaakt in verband met de aanslag in Utrecht. Een woordvoerder van FNV zegt dat Koolmees die dag uitleg zou krijgen tijdens de actie, door de bondsvoorzitters. ,,Dat werd afgeblazen en dinsdag is gekozen om dat alsnog te doen’', zo legt hij uit. Volgens de zegsman gaat het om ,,bekende eisen’' waar het in november op is stukgelopen en daarna acties voor zijn gevoerd.